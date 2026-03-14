Yönetmen gönderildi, gün değişti yine de olmadı! Beyaz’la Joker’de final çanları çalıyor

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı. 3 milyon TL’lik büyük ödülüyle iddialı bir giriş yapan yarışma programında reytingler ise bir türlü başarı yakalayamadı.

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince program içerisinde kriz çıkmış ve programın faturası yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesilmişti.

Yönetmen değişikliğinin ardından gün değişikliğine gidilen programda yine reytinglerden istenilen alınamadı. Son hafta yayınlanan bölüm TOTAL izleyici grubunda 42. sıraya yerleşti.

FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

MagazinBurada'nın haberine göre; televizyon kulisleri programın ne zaman yayından kaldırılacağı dedikodusuyla çalkalanırken, Beyazıt Öztürk’ün de çok üzgün ve pişman olduğunu yakın çevresine söylediği konuşuluyor.