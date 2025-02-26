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  4. Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye geldi! "Bu kadar saçma bir şey görmedim”

Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye geldi! "Bu kadar saçma bir şey görmedim”

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 15:22
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Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin ifade için geldiği adliyede bakın ne dedi.

Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye geldi! "Bu kadar saçma bir şey görmedim”

Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.

"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, savcılıkta konuya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Polis eşliğinde ifadeye giden Sinan Çetin'e muhabirler soru sorunca ünlü yönetmen "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi. (Ekol TV)

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Sinan Çetin
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