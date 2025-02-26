Yönetmen Sinan Çetin polis eşliğinde ifade vermeye geldi! "Bu kadar saçma bir şey görmedim”

Yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.

"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, savcılıkta konuya ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Polis eşliğinde ifadeye giden Sinan Çetin'e muhabirler soru sorunca ünlü yönetmen "Bu kadar saçma bir şey görmedim" yanıtını verdi. (Ekol TV)