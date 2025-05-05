You dizisinin yıldızı Penn Badgley: Başucumda Kuran-ı Kerim var...

You dizisindeki Joe Goldberg karakterini canlandıran oyuncu Penn Badgley açıklamasıyla gündeme geldi.

Dünya çapında yoğun ve etkileyici performanslarıyla beğeni toplayan oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini paylaştı.

37 yaşındaki oyuncu, Kuran-ı Kerim'i gece masasının üzerinde tuttuğunu ve yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.

“Dürüst olmak gerekirse, Kur’an her zaman başucumdadır,” diyen Badgley “Geceleri bir Kur’an ayeti üzerinde meditasyon yaparım bu beni dengeliyor" diyerek anlattı.

SABAHLARI YAPTIĞI İBADETİ ANLATTI

Oyuncunun manevi alışkanlıkları yalnızca gece okumalarıyla sınırlı değil. Badgley, yoğun programına rağmen her sabah düzenli olarak Bahai inancına dayanan bir ritüel uyguluyor.

Güne, Bahailiğin temel ibadetlerinden biri olan “uzun zorunlu dua” ile başladığını belirten oyuncu, “Çocuklar ve iş yüzünden sabahlarım kaotik geçse de bu ibadeti asla atlamam,” dedi.