Youtube'da 'Soğuk Savaş' programındaki şaka nedeniyle tutuklandılar: Boğaç Soydemir ve konuğu için istenilen ceza belli oldu!

YouTube’da yayın yapan Soğuk Savaş programında Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici olduğu gerekçesiyle kanal sahibi Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında dava açıldı. İstenen ceza belli oldu. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

YouTube’da yayın yapan 'Soğuk Savaş' adlı kanalda, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan paylaşımların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğu iddiasıyla kanal sahibi Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında yasal işlem başlatıldı.

Youtube da Soğuk Savaş programındaki şaka nedeniyle tutuklandılar: Boğaç Soydemir ve konuğu için istenilen ceza belli oldu! 1

4,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz için 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Youtube da Soğuk Savaş programındaki şaka nedeniyle tutuklandılar: Boğaç Soydemir ve konuğu için istenilen ceza belli oldu! 2

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Söz konusu paylaşımların ardından yapılan incelemeler sonucu açılan dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Demir, "Program sunucusu Boğaç Soydemir ve Programa Konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi."

