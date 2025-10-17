MAGAZİN

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle adını geniş kitlere duyuran Yüsra Geyik bu dizinin ardından Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı. Cesur sahneleri ile çok konuşulan ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yüsra Geyik'in son pozları yine beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı 1

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik cesur sahneleriyle adından söz ettirdi.

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı 2

Ünlü isim şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı 3

Yüsra Geyik baştan aşağı tülden elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin 'bir kedi' notunu düştüğü kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı 4

Yüsra Geyik'in bu karelerini yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı 5

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
