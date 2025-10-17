Yüsra Geyik baştan aşağı tül elbisesiyle peş peşe poz verdi! Yorumlara kapattı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Yüsra Geyik cesur sahneleriyle adından söz ettirdi.

Ünlü isim şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Yüsra Geyik baştan aşağı tülden elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin 'bir kedi' notunu düştüğü kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik'in bu karelerini yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.