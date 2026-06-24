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'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama: 'Prenses erkeklerden değil'

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu mekâna düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı. Tuğçe Tayfur'un açıklaması kısa sürede gündem oldu.

'Yüksek hesap' operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama: 'Prenses erkeklerden değil'

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapıldı.

Olayın ardından Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, “Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek, tepki gösterdi. Merhum sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.

Yüksek hesap operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur un kızı Tuğçe Tayfur dan şaşırtan açıklama: Prenses erkeklerden değil 1

'PRENSES ERKEKLERDEN DEĞİL'

Yaşananlar sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı: Yapılan her yatırım Muhammet Aydın’ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil.

Yüksek hesap operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur un kızı Tuğçe Tayfur dan şaşırtan açıklama: Prenses erkeklerden değil 2

Öte yandan merum Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve nikâha katılmamıştı.

Yüksek hesap operasyonu ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur un kızı Tuğçe Tayfur dan şaşırtan açıklama: Prenses erkeklerden değil 3

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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