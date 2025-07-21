Yunanistan’ın ünlü restoranı Kylie Jenner'ı paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı

Yunanistan'ın Fiscardo köyünde bulunan popüler Tassia Restoranı, Kylie Jenner’ın yemek yemesini övgü dolu bir dille duyurunca sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı.

Restoranın sahipleri Polychronis Dendrinos ve Tassia Dendrinou, 12 Temmuz’da 27 yaşındaki reality yıldızını ağırladıkları için gurur duyduklarını belirterek Instagram'da şu ifadeleri kullandı:

“İkonik bir girişimci ve küresel bir trend belirleyiciyi ağırlamak bizim için gerçek bir onurdu. Kendisinin ilham verici bir misafir olduğunu düşünüyoruz.”

Ancak restoran sahiplerinin bu paylaşımı beklenenin aksine takdir değil, tepki topladı. Kylie Jenner’ın yemek yediği masadan paylaşım yapmasının ardından başlayan yorum yağmuru kısa sürede bir linç kampanyasına dönüştü.

TEPKİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma adeta ateş püskürdü:

“Onur mu?! Kanserin tedavisini mi bulmuş bu kız?”

“Sadece büyük poposu ve çok sevgilisi olan bir kız için neden bu kadar abartı?”

“Plastikle dolu birine saygı duymak neden bu kadar normalleştirildi?”

“Sade bir ‘Teşekkürler Kylie’ yetmez miydi? Onur falan da neyin nesi?”

Bazı kullanıcılar daha sert ifadelerle restoranı boykot çağrısında bulundu.

Tassia Restoranı, 53 yıllık geçmişiyle ünlü, yöresel malzemeler ve kendi bahçelerinden yetiştirdikleri sebzelerle hizmet veren bir mekan. Ancak Jenner’ı “insanlığın en etkili kadınlarından biri” olarak nitelemeleri, pek çok kişiye göre abartılı ve yersiz bulundu.