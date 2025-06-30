Yüsra Geyik'in sütyenli kombini dikkat çekti! Bikini izi gözlerden kaçmadı

Yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden ALEM Summer Weekend bu yıl da ünlülerin akınına uğradı. Davette dikkat çeken isimlerden biri de Yüsra Geyik oldu.

Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren ve daha sonra pek çok başarılı yapımda boy gösteren Yüsra Geyik davete siyah sütyen siyah dar pantolonla katıldı.

Güzel oyuncunun siyah stili dikkat çekerken güneşten yandığı da gözlerden kaçmadı. Bikini izi gözlerden kaçmayan Geyik tarzıyla da sosyal medyayı ikiye böldü. Yüsra Geyik'in aşırı yanık tenini görenler "Keşke güneş kremi kullansaymış" derken bir kısım ise oyuncunun stiline övgü yağdırdı.

Arka Sokaklar ile yıldızı parlayan daha sonra Taş Kağıt Makas'ta Rüya Emirkıran karakterini canlandıran genç oyuncu Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde Ozan Dolunay ile birlikte bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı.

Geyik, "Gördün mü, bizim çıkış yapacağımız yerde bu kadar oluyor. Kahve içmeye gideceğiz ama gidelim mi gitmeyelim mi diye düşündük. Zaten beraber çalışıyoruz Ozan'la çok sevdiğim bir arkadaşım" demişti.