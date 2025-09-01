MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yüsra Geyik setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan Yüsra Geyik son olarak Bir Gece Masalı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Geyik'in yeni sezondaki projesi belli oldu.

Yüsra Geyik setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Yüsra Geyik setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu 1

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

NOW’da pazar günü yayınlanacağı konuşulan “Sahtekârkar” dizisine Yüsra Geyik katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geyik, Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Sahtekârkar”da “Kıvılcım” rolüne hayat verecek ve Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) oğlu Koral’ın sevgilisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yüsra Geyik setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu 2

Başlıca rolleri Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan), Tamer Levent (Hidayet), Perihan Savaş (Hüma), Elçin Afacan (Ferâye), Naz Göktan (Neslihan), Emre Bulut (Eymir) ve Can Bartu Aslan’ın (Taha) paylaşacağı dizi eylülün ikinci haftası sete çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimle teknedeki görüntüsü olay oldu! Yorum yağdıÜnlü isimle teknedeki görüntüsü olay oldu! Yorum yağdı
Cenazede kızdıran görüntü! "Mini etekler, şortlar..."Cenazede kızdıran görüntü! "Mini etekler, şortlar..."

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.