Yüsra Geyik setlere geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde yeni proje hazırlığında.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

NOW’da pazar günü yayınlanacağı konuşulan “Sahtekârkar” dizisine Yüsra Geyik katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geyik, Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in yöneteceği “Sahtekârkar”da “Kıvılcım” rolüne hayat verecek ve Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) oğlu Koral’ın sevgilisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Başlıca rolleri Hilal Altınbilek (Reyhan), Burak Deniz (Ertan), Tamer Levent (Hidayet), Perihan Savaş (Hüma), Elçin Afacan (Ferâye), Naz Göktan (Neslihan), Emre Bulut (Eymir) ve Can Bartu Aslan’ın (Taha) paylaşacağı dizi eylülün ikinci haftası sete çıkacak.