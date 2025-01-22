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Yusuf Güney'in ardından o da şaşırttı! Tarık Mengüç astral seyahati ilk kez anlattı! 'Atlı süvariler vardı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 08:25
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Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalının bu haftaki konuğu şarkıcı Tarık Mengüç oldu. Özel hayatı ve günlük yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan Mengüç şaşırtan açıklamalara da imza attı. Tarık Mengüç Yusuf Güney'in ardından astral seyahat deneyimini anlattı.

Yusuf Güney'in ardından o da şaşırttı! Tarık Mengüç astral seyahati ilk kez anlattı! 'Atlı süvariler vardı'

Şarkıları, dansları ve kendine has tarzı ile adından söz ettiren Tarık Mengüç bu defa şaşırtan açıklamalara imza attı. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Mengüç astral seyahat deneyimlerini anlattı.

Yusuf Güney ile gündeme gelen astral seyahati kendisinin de deneyimlediğini söyleyen Tarık Mengüç açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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Mengüç o anları şöyle anlattı; “Bir arkadaşım 14 yaşındayken, ‘Gel seni astral seyahate çıkaracağım’ dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Ben bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı. Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben kenardan bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane’ye taşındığımda, ‘Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer’ dedim.”

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Daha önce Yusuf Güney ile gündeme gelen astral seyahat yeniden gündeme gelmiş oldu. Ünlü ismin bu açıklamalarına; 'seni de mi kaybettik', 'doğru söylüyor olabilir mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarık Mengüç
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