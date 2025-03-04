Yüz felci geçirdiği iddia edildi... Usta oyuncu İlyas Salman'ın son hali ortaya çıktı

Çiçek Abbas, Banker Bilo gibi yapımların usta oyuncusu İlyas Salman'ın yüz felci geçirdiği iddiası magazin manşetlerinde yerini aldı.

Geçtiğimiz aylarda hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılan İlyas Salman'ın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.

İlyas Salman'ın şimdi de berberde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Tıraş olurken bir videosu yayınlanan Salman'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

Daha önce ateist olduğuna dair söylediği sözler ile çok konuşulan İlyas Salman'ın yine dini inancına dair konuşmaları dikkat çekti.

Usta oyuncu; “Ben Allah’ın, peygamberin, dinin ticaretini yapanları sevmiyorum. Ben Allah’ın kendisine değil, yaratana değil, onun ticaretini yapanlara karşıyım.” ifadelerini kullandı.