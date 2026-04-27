Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın şişlikleri indi! Görenler aynı yorumu yaptı

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan şarkıcı Aydın Uğurlular'ın yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yüzü deforme olmuştu. Katıldığı programlarda yaşadığı zorlukları anlatan Kuşum Aydın uzun zaman sonra yeni bir estetik kararı aldı.

Kuşum Aydın, yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası şiş haldeki yüzünü paylaşan şarkıcı gündem oldu.

Kuşum Aydın ameliyattan günler sonra yüzünün değişimini de yine sosyal medya hesabından yayınladı. Kuşum Aydın paylaşımında "Sevgili hocama çok şey borçluyum. Bana Allah dünyanın en iyi hocasını nasip etti" dedi.

Kuşum Aydın'ın son haline yorumlar da gecikmedi. Şarkıcıya "Bu sefer iyi olmuş", "güzel olmuş", "İlk haline göre bayağı düzelmiş" yorumları geldi.