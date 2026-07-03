Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk'ün son hali ortaya çıktı

Bedia Akartürk, son dönemde şarkıları ve kariyerinin yanı sıra yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 yıl önce estetik operasyon geçiren 85 yaşındaki Bedia Akartürk, magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı. Estetik operasyonun ardından ekranlardan uzak duran Akartürk, sosyal medyada da paylaşım yapmamaya dikkat etmişti.

Bedia Akartürk, geçtiğimiz günler bir programa konuk oldu. Akartürk'ün son hali de ortaya çıkmış oldu.

Usta sanatçının son hali yoğun ilgi gördü. Bedia Akartürk için 'çok iyi görünüyor', 'işe yaramış' gibi yorumlar yapıldı.