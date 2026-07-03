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Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk'ün son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Bedia Akartürk, 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından uzun süre ekranlardan uzak kaldı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında estetik sonrası son hali ortaya çıktı. Akartürk'ün son hali kısa sürede gündem oldu.

Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk'ün son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Bedia Akartürk, son dönemde şarkıları ve kariyerinin yanı sıra yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 yıl önce estetik operasyon geçiren 85 yaşındaki Bedia Akartürk, magazin manşetlerinde uzun süre yer almıştı. Estetik operasyonun ardından ekranlardan uzak duran Akartürk, sosyal medyada da paylaşım yapmamaya dikkat etmişti.

Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk ün son hali ortaya çıktı 1

Bedia Akartürk, geçtiğimiz günler bir programa konuk oldu. Akartürk'ün son hali de ortaya çıkmış oldu.

Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk ün son hali ortaya çıktı 2

Usta sanatçının son hali yoğun ilgi gördü. Bedia Akartürk için 'çok iyi görünüyor', 'işe yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

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Bedia Akartürk
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