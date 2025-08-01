MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sahne almış ve yüzünün son haliyle uzun süre konuşulmuştu. Son olarak Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi.

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi
Öznur Yaslı İkier

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan sahneden sahneye koşarken sahne tarzı ve danslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi 1

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sahne alan Ajda Pekkan yüzünün son haliyle uzun süre konuşulmuştu. Pekkan'ın botoks ve dolgunun etkisiyle mimiklerini kaybettiği söylenmişti.

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi 2

Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi.

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi 3

Sahne enerjisi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi ve sahneye pırlanta detaylı maskesiyle çıktı.

Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi 4

Pekkan'a sosyal medyada; 'iyi çözüm bulmuş', 'yüzünü saklamış' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dergi için poz verdi! Üstünü çıkarıp arkasını dönünce olay oldu Dergi için poz verdi! Üstünü çıkarıp arkasını dönünce olay oldu
Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı Büyük mirası bir türlü paylaşılamadı! Son görüntüsü ve son sözleri yayınlandı

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Son dakika | Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı: Polis memuru dehşet saçtı

Son dakika | Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı: Polis memuru dehşet saçtı

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Herkes bitti gözüyle bakıyordu! Transfer suya düştü... F.Bahçe'yi yıkan haber

Herkes bitti gözüyle bakıyordu! Transfer suya düştü... F.Bahçe'yi yıkan haber

Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.