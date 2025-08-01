Yüzünün son hali çok konuşulmuştu! Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan sahneden sahneye koşarken sahne tarzı ve danslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de sahne alan Ajda Pekkan yüzünün son haliyle uzun süre konuşulmuştu. Pekkan'ın botoks ve dolgunun etkisiyle mimiklerini kaybettiği söylenmişti.

Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi.

Sahne enerjisi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan bu defa yüzünü göstermedi ve sahneye pırlanta detaylı maskesiyle çıktı.

Pekkan'a sosyal medyada; 'iyi çözüm bulmuş', 'yüzünü saklamış' gibi yorumlar yapıldı.