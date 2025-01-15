Zahide Yetiş ne yaptı? Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü... Yayına gelen adama karısının olduğu iddia edilen cinsel ilişki görüntülerini izletti

Zahide Yetiş'in sunduğu gündüz kuşağı programında büyük bir skandal yaşandı. Zahide Yetiş ne yaptı, neden tepki görüyor merak edildi. Zahide Yetiş'in programında yaşananlar sonrasında sunucuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan Mehmet yayına çıktı. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet'e sunucu karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi.

"BAKMAN ZOR BİLİYORUM"

Sunucu Zahide Yetiş canlı yayında Mehmet’e bazı cinsel ilişki görüntüleri gösterdi, bu görüntülerdeki kadının Sabriye olup olmadığını sordu. Yetiş "Bakman zor biliyorum biz emin olamadık ama" diyerek adama görüntüleri ısrarla gösterdi.

5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında izletilmesi sosyal medyada büyük tepki gördü. Üstelik yayında izletilen görüntülerdeki kadın iddialara göre sözü edilen Sabriye değildi.

Skandal anlara imza atan Zahide Yetiş'e sosyal medyada büyük tepki var. Bu anları görenler "Yalan beyanda bulunup hamile kadını hedef göstermek nedir?", "Her şeyi geçtim cinsel içerikli videoyu yayında mı izletti", "Mide bulandırıcı gündüz kuşağı programları kaldırılmalı", "Zahide Yetiş midemi bulandırdı" yorumlarında bulundu.