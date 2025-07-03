Zam oranı belli oldu! Armağan Çağlayan tepki gösterdi: Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi...

Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Öte yandan Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43.23 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43.23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

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Sosyal medyada emekli ve memur zamları gündem oldu. Armağan Çağlayan da "Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem!" dedi.

Bir kişi ünlü isme "43 yıllık 16. 6 aylık değil mi? Gerçi olsa bile gene yanlış da" deyince Çağlayan şu yanıtı verdi:

"Evet birisi yıllık birisi 6 aylık. Ama ne fark eder ki? İsterseniz şöyle diyelim, 16.6 zam alan bir emekli, doğal gazı yüzde 25 zamlı ödeyecek?"