MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı! Yusuf Güney yine sosyal medyayı salladı! ''Uzaylılar aramızda yaşıyor''

'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı! Yusuf Güney yine sosyal medyayı salladı! ''Uzaylılar aramızda yaşıyor''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle Ay'a gittim, geldim" diyen ve bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yusuf Güney son dönemdeki açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Her açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Yusuf Güney 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı. Ünlü ismin açıklamaları yine sosyal medyayı salladı.

'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı! Yusuf Güney yine sosyal medyayı salladı! ''Uzaylılar aramızda yaşıyor''

Astral seyahat açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Yusuf Güney şimdi de 'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı.

Magazin D'den Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulunan Yusuf Güney "Sana özel bir bilgi olsun, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" diye konuştu.

güney 0

KEHANETLERİ TEK TEK SAYDI

Teknolojik çağa doğru gidileceğini söyleyen Güney, "Değişen bir dünya, değişen bir yapılanma. Sınırlar kalkacak ortadan. Diller kalkacak ortadan, para birimi tek bir birim haline gelecek. İnanılmaz teknolojik bir çağa doğru atlayacağız." diyerek kehanetleri sıraladı.

GÜNEY

Yusuf Güney aynı zamanda 35-40 yaş arasında yaşadıklarını kitap haline getireceğini de açıkladı.

Şu an hiçbir şeyinin olmadığını ve her şeyden feragat ettiğini belirten Güney, "Yusuf Güney'in 35-40 arası sadece 5 yılı anlatacağım. Çektiklerimi, yüzleştiklerimi... Birçok şeyden feragat ettim mesela kariyerimden feragat ettim. Herkese güveniyordum, arkamdan ne işler çevrildi. En yok zamanımda dolandıran biri vardı. Çok iyi bir hayat standardım vardı. Şimdi hiçbiri yok." ifadelerini kullandı.

güney 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyada; 'haklı olabilir mi?', 'iyice sıyırdı', 'sonunda kafayı yedi' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

Emekliler bayramda ne kadar ikramiye alacak?

Emekliler bayramda ne kadar ikramiye alacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

MHP'li vekilden PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Beyefendi' yakıştırması...

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Cenaze töreninde şaşırtan anlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.