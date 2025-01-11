'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı! Yusuf Güney yine sosyal medyayı salladı! ''Uzaylılar aramızda yaşıyor''

Astral seyahat açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Yusuf Güney şimdi de 'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı.

Magazin D'den Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulunan Yusuf Güney "Sana özel bir bilgi olsun, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" diye konuştu.

KEHANETLERİ TEK TEK SAYDI

Teknolojik çağa doğru gidileceğini söyleyen Güney, "Değişen bir dünya, değişen bir yapılanma. Sınırlar kalkacak ortadan. Diller kalkacak ortadan, para birimi tek bir birim haline gelecek. İnanılmaz teknolojik bir çağa doğru atlayacağız." diyerek kehanetleri sıraladı.

Yusuf Güney aynı zamanda 35-40 yaş arasında yaşadıklarını kitap haline getireceğini de açıkladı.

Şu an hiçbir şeyinin olmadığını ve her şeyden feragat ettiğini belirten Güney, "Yusuf Güney'in 35-40 arası sadece 5 yılı anlatacağım. Çektiklerimi, yüzleştiklerimi... Birçok şeyden feragat ettim mesela kariyerimden feragat ettim. Herkese güveniyordum, arkamdan ne işler çevrildi. En yok zamanımda dolandıran biri vardı. Çok iyi bir hayat standardım vardı. Şimdi hiçbiri yok." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyada; 'haklı olabilir mi?', 'iyice sıyırdı', 'sonunda kafayı yedi' gibi yorumlar yapıldı.