MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Zara'nın sahne tarzı da değişti. İddialı seçimleriyle dikkat çeken şarkıcı Zara'nın son sahne kostümünü gören Yeliz Yeşilmen yorumuyla olay oldu.

Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla dikkat çekti.

"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" diyen Zara 9 kilo verdikten sonra sahnede iddialı seçimler yapmaya başladı.

Zara'nın son olarak sahne tarzı çok konuşuldu. Siyah seçimiyle adından söz ettiren Zara'yı gören Yeliz Yeşilmen kendini tutamadı.

Ekran görüntüsü 2025-01-09 143734
Yeliz Yeşilmen paylaşıma "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" dedi.

Ekran Alıntısı

Kötü haber geldi! Entübe edildi Kötü haber geldi! Entübe edildi

ZARA NASIL ZAYIFLADI?

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair detayları açıklamıştı. Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
Zara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Açan memnun , izleyen memnun
bir zamanlar sesini ve zarafetini en sevdiğim sanatcı idi, şimdi de en sevmediğim sanatçı...ne idi, ne oldu..
zara çok hanım efendi ve sesi de çok güzel olan bir sanatçı, ancak bu kıyafet asaletine yakışmamış.
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Emevi Camii'nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Emevi Camii'nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.