Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, sahne tarzıyla dikkat çekti.

"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" diyen Zara 9 kilo verdikten sonra sahnede iddialı seçimler yapmaya başladı.

Zara'nın son olarak sahne tarzı çok konuşuldu. Siyah seçimiyle adından söz ettiren Zara'yı gören Yeliz Yeşilmen kendini tutamadı.



Yeliz Yeşilmen paylaşıma "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" dedi.

ZARA NASIL ZAYIFLADI?

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair detayları açıklamıştı. Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.