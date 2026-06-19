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Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde şov! 'Değişmeyen tek şey...'

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Öznur Yaslı İkier

Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşmasına dair yeni anları paylaştı. 7 yaşındaki Zayn'ın sürdüğü ATV aracına binen ünlü oyuncu heyecan dolu anlar yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmişti.

Zayn Sofuoğlu ndan Kıvanç Tatlıtuğ a iki tekerlek üstünde şov! Değişmeyen tek şey... 1

7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ, o anlarda esprili bir şekilde "Zayn, lütfen bana acı" demişti. Zayn Sofuoğlu, Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait yeni bir video paylaştı.

Zayn Sofuoğlu ndan Kıvanç Tatlıtuğ a iki tekerlek üstünde şov! Değişmeyen tek şey... 2

ATV aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu, aracı iki tekerlek üzerinde sürerek, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı.

Zayn Sofuoğlu ndan Kıvanç Tatlıtuğ a iki tekerlek üstünde şov! Değişmeyen tek şey... 3

Sofuoğlu, videoyu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı. O anlar yaklaşık 5 milyon görüntüleme aldı.

Zayn Sofuoğlu ndan Kıvanç Tatlıtuğ a iki tekerlek üstünde şov! Değişmeyen tek şey... 4

Zayn Sofuoğlu ndan Kıvanç Tatlıtuğ a iki tekerlek üstünde şov! Değişmeyen tek şey... 5

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
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