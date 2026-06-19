Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde şov! 'Değişmeyen tek şey...'

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmişti.

7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ, o anlarda esprili bir şekilde "Zayn, lütfen bana acı" demişti. Zayn Sofuoğlu, Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait yeni bir video paylaştı.

ATV aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu, aracı iki tekerlek üzerinde sürerek, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşattı.

Sofuoğlu, videoyu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı. O anlar yaklaşık 5 milyon görüntüleme aldı.