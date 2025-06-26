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Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşi İrem Güneş yeni yaşını kutladı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı ablası'

Voleybol dünyasının parlayan yıldızlarından Zehra Güneş hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile dikkat çekti. Yeni yaşını kutlayan İrem Güneş'in pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşi İrem Güneş yeni yaşını kutladı! Görenler aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı ablası'
Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile gündeme geldi.

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İrem Güneş, VakıfBank forması giyiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

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2004 doğumlu olan İrem Güneş 21'nci yaş gününü kutladı.

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Ablası ile çok benzetilen İrem'i görenler 'Tıpkı ablası', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptılar.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gurur duyuyoruz kızlarımızla umarım kardesıde ablası gıbı bızlerı uluslararası basarılarla gurulandırır.
olsun o kadar kardeşi oluyor benzerlik normal
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