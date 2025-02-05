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Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Makyajsız hali gündem oldu! 'Her hali çok güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 11:11
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş hem özel hayatı hem de kariyeri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başaran ünlü isim şimdi de son pozlarıyla gündem oldu. Zehra Güneş'in makyajsız haline yorum yağdı...

Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Makyajsız hali gündem oldu! 'Her hali çok güzel'

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş son dönemde serveti ile gündemdeydi. Servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu söylenen ünlü isim her adımıyla olay oluyor.

Hem özel hayatı hem de kariyerinde başarılarla adından söz ettiğimiz Zehra Güneş şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Her hali çok beğenilen ünlü voleybolcunun makyajsız haline adeta yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Son olarak asansörde selfie yapan Güneş'in pozlarına; 'her hali çok güzel', 'güzelliği şaka mı?', 'bu kadar güzel olunur mu?' gibi yorumlar yapıldı.

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ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.

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İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

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15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

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Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla da dünya şampiyonluğu yaşadı.

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Zehra Güneş
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