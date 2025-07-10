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Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı

Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın performansı alkış aldı. Başarılı maç sonunda öne çıkan bir isim de Dilay Özdemir oldu. Dilay Özdemir'in sosyal medya pozları gündem oldu.

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı
Kubra Akalın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda’nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasına galibiyetle başladı.

Millilerde en skorer isim 21 sayı ile Ebrar Karakurt oldu. Melissa Vargas ise 13 sayı ile onu takip etti.

Filenin Sultanları yine her maçta olduğu gibi bu maçta da parladı. Her voleybolcumuz başarısıyla adından söz ettirirken sosyal medyada bir isim öne çıktı. Sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme gelen Zehra Güneş'ten sonra şimdi de Dilara Özdemir dikkat çekti.

Zehra Güneş ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı 1

A Milli Voleybol Takımı'nın en parlak oyuncularından biri olan Dilay Özdemir, voleybol dünyasında hızla yükselen bir yıldız olarak adından söz ettiriyor. Maç sonrası Özdemir güzelliğiyle de sosyal medyada konuşuldu.

Zehra Güneş ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı 2

Başarılı voleybolcunun sosyal medya paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.

Zehra Güneş ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı 3

Maç sonunda Dilay Özdemir'in hayatı, kariyeri ve yaşı da merak edildi.

Zehra Güneş ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde! Güzel voleybolcuya beğeni yağdı 4

DİLARA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

2005 doğumlu milli takım oyuncusu Dilay Özdemir, 187 boyunda ve pasör olarak görev yapmaktadır. Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan genç pasör, kariyeri boyunca sırasıyla Eczacıbaşı, Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları ve Beşiktaş forması giymiştir.

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Ebrar Karakurt Zehra Güneş a milli kadın voleybol takımı
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