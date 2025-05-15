Zehra Güneş Vegas'ta! Sütyen-etek kombinine yorum yağdı

VakıfBank’ın yıldızı Zehra Güneş, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu yurt dışında aldı.

Milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Melissa Vargas ile birlikte ABD’ye giden 25 yaşındaki voleybolcunun Instagram hesabından seyahatine dair paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla gündem oldu. Güzelliğiyle mest eden Güneş son olarak Vegas'ta botanik bahçesine gitti.

Sütyen-etek kombiniyle dikkat çeken Zehra Güneş'in hem sade tarzı hem de pozlarına beğeniler gecikmedi.

Zehra Güneş'e "Çok güzelsin", "Çiçek bahçesinde bir çiçek", "Ne yapsan yakışır" yorumları yağdı.

SERVETİ KONUŞULMUŞTU

Rich Verse'in hazırladığı listede milli voleybolcular Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da vardı. Listede Zehra Güneş'in 4 milyon dolar serveti olduğu yazılmıştı.