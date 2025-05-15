Protein, kolajen, prebiyotik… Tüm Proteinocean ürünleri %20 indirimli

Her gün sağlıklı beslenmeye özen göstersek de bazen vücudumuzun ihtiyacı olan desteği yalnızca tabakta bırakmak yetmez. Özellikle yoğun tempolu yaşam, düzensiz uyku, stres ve çevresel faktörler, bağışıklıktan sindirime, enerjiden cilt sağlığına kadar pek çok alanda bizi etkileyebilir. İşte tam da bu yüzden, yalnızca sporculara değil, yaşam kalitesini artırmak isteyen herkese hitap eden takviye edici gıdalar önem kazanıyor. Protein, kolajen, prebiyotik multivitamin gibi özenle formüle edilmiş Proteinocean takviyeleri, vücudunuzun ihtiyacını hedef alarak destek sunuyor. Üstelik bu ürünlere şimdi YAZ20 kodu ile %20 indirimle ulaşma fırsatı da var! Kendinize iyi bakmaya başlamak için daha iyi bir zaman olamaz! Detaylar içeriğimizde...

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1. Flava Multivitamin

Multivitamin, günlük vitamin, mineral ve sindirim enzimi ihtiyacınızı karşılar. İçeriğinde yer alan 30'dan fazla aktif bileşen; bağışıklık sistemini destekler, enerji metabolizmasını düzenler, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca saç, cilt, kemik, diş, kas ve görme sağlığının korunmasına katkı sağlar. Koenzim, lutein, rutin, E vitamini ve likopen gibi özel bileşenlerle zenginleştirilmiş formülü ile vücudun genel sağlığını destekler. 11 yaş ve üzeri bireyler için günde 2 kapsül tok karnına ve bol suyla kullanılmalıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabahları çok daha rahat kalkıyorum kan tahlilinde B12 seviyem 310'dan 530'lara kadar çıktı ama öncesinde başka bir markadan sonra kullanmaya başlamıştım o markanın multivitamini olabilir ama ikisini karşılaştırdığımda vitamin değerleri tıpatıp aynıydı yani kısaca alın. Sabahları çok daha rahat kalkıyorum."

"Değerler oldukça yeterli ve iyi hissettiriyor."

2. Flava OMEGA 3

Flava Omega 3, yüksek EPA ve DHA içeriğiyle kalp, beyin ve görme sağlığını destekler. Trigliserid formunda sunulan bu ürün, vücut tarafından kolayca emilir ve günlük balık yağı ihtiyacınızı karşılamak üzere formüle edilmiştir. Her kapsülde 600 mg EPA+DHA bulunur ve düzenli kullanımda kan trigliserit seviyesinin, beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasında önemli rol oynar. 11 yaş ve üzeri bireyler için günde 1 kapsül, tok karnına ve tercihen öğünlerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusuz içimi kolay ve gayet güzel."

"İçimi rahat. Diğer omegalar gibi içtikten sonra ağza bir tat gelmiyor."

3. Greens&Superfoods

Greens & Superfoods, günlük yaşamda yeterince tüketilemeyen yeşil sebzeleri ve süper gıdaları bir araya getirir. İçeriğinde yer alan 21 farklı süper gıda, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, prebiyotikler ve patentli DigeZyme® enzim kompleksi ile bağışıklık sistemini, sindirimi ve genel vücut fonksiyonlarını destekler. Toz formda olması sayesinde kolayca suyla karışır ve hızlı hazırlanır. Dengeli beslenmeyi hedefleyenler, sebze tüketimini artırmak isteyenler veya ekstra vitamin-mineral desteği arayanlar bu ürüne mutlaka göz atsın. Günde 1,5 ölçek (yaklaşık 6g) ürünü 200 ml suyla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadını beğendim."

"Kokusu çok güzel. Baya işe yarıyor."

4. Deep Sleep



10 etkili bileşeni bir araya getiren Deep Sleep, kaliteli ve derin bir uyku için özel olarak geliştirilmiştir. 5-HTP, L-Triptofan, Theanin, Valerian Root ve Melissa Extract gibi rahatlatıcı etkileriyle bilinen bileşenler, stres ve anksiyete seviyesini azaltmaya yardımcı olurken uykuya geçişi kolaylaştırır. Magnezyum, Çinko ve B6 vitamini desteğiyle vücudun gece boyunca toparlanmasını da destekler. Kompleks ve sinerjik formülü sayesinde hem zihinsel hem fiziksel olarak dinlendirir. Yatmadan 30–60 dakika önce, 1 ölçek (yaklaşık 6 g) ürünü 200 ml su ile karıştırarak kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uyku kalitem çok arttı."

"Mükemmel, baya beğendim."

5. Flavor Powder

Flavor Powder, düşük kalorili yapısı ve ilave şeker içermeyen formülüyle tatlı tariflerinizi lezzetlendirmenin sağlıklı yoludur. Her bir servis yalnızca 6 kalori içerir, bol lifli yapısıyla beslenme düzeninize katkı sağlar. Gerçek aroma parçacıkları sayesinde tatlı ihtiyacınızı doğal ve dengeli bir şekilde karşılayabilir, diyetinizi bozmadan lezzetli alternatifler yaratabilirsiniz. Yulaf ezmesinden yoğurda, süzme peynirden protein shake’lere kadar dilediğiniz tarifte kullanarak tatlı kaçamaklarını vicdan azabına dönüştürmeden keyifle tüketebilirsiniz. 1 ölçek (yaklaşık 3g) ürünle favori tariflerinize lezzet katmanız yeterlidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"1 çay kaşığı bile yetiyor o kadar güzel ki herkese tavsiye ediyorum."

"Muz,çilek ve limon aromalarını denedim. Yoğurt ve donmuş meyvelerle tüketiyorum. Ayrıca aromasız protein tozlarını yulafla tüketebilmek için kullanıyorum. Aromaları beğendim, doğala oldukça yakın tatları olduğunu söyleyebilirim."

6. L-Carnite



ProteinOcean™ L-Carnitine, yüksek biyoyararlılığa sahip tartarate formuyla metabolizmaya destek olur. Toz formda olması sayesinde su veya shake'lerle kolayca karışır. Hem lezzetli hem de kolay tüketilebilir yapısıyla antrenman öncesi ya da sabah aç karnına rahatlıkla kullanılabilir. Yağ yakımını desteklemesinin yanı sıra enerji artışı ve modun yükselmesine de katkıda bulunabilir. Spor yapılmayan günlerde de günlük kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Üçüncü kez sipariş ettim."

"Tat olarak ve etki olarak hoşuma giden bir ürün."

7. Protein OCN Collagen

ProteinOCN Collagen, yaşla birlikte azalan kolajen üretimini desteklemek ve cilt, saç, tırnak, eklem sağlığını korumak isteyenler için güçlü bir takviyedir. Arjantin menşeili patentli Solugel® marka hidrolize kolajen içeren formülü; Tip 1, 2 ve 3 kolajenleri bir arada sunar. C vitamini, çinko, biotin, selenyum ve hyaluronik asit gibi cilt, bağışıklık ve kemik sağlığına katkıda bulunan destekleyici içeriklerle zenginleştirilmiştir. Laktozsuz, glutensiz ve ahududu aromalı bu ürün; kolay karışan, kokusuz ve lezzetli yapısıyla kolajen takviyesini günlük rutine zahmetsizce dahil eder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı çok güzel. Etkilerini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Tadı ve etkisi çok güzel tavsiye olur."

8. Protein OCN Gameday Pre

Protein OCN Gameday Pre, sahaya çıkmadan önce fiziksel ve zihinsel performansını en üst düzeye taşımak isteyen sporcular için özel olarak geliştirilmiş bir ürün. Türkiye'de benzeri bulunmayan bu formül, antrenman ve maç öncesi ihtiyaç duyulan enerjiyi, odaklanmayı ve dayanıklılığı tek bir ürünle sunar. İçeriğinde yer alan Beta Alanin, L-Tirozin, L-Teanin, Kafein ve NMN gibi güçlü bileşenler, hem fiziksel güç artışına hem de mental sağlığa katkı sağlar. Ayrıca Hüperzin A ve patentli Bioperine® ile zenginleştirilen kompleks yapısı ile maddelerin daha etkin çalışmasını destekler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı baya iyi. Kafein toleransım düşük olduğu için gayet işe yarıyor."

"Aroması iyiydi. Genel anlamda güzel bir ürün."

9. Protein OCN Prebiotics+

Protein OCN Prebiotics+, sindirim sistemini desteklemek ve bağırsak florasını dengelemek isteyenler için geliştirilmiştir. İçeriğinde bulunan Guar Gum, kolesterolün normal seviyede tutulmasına katkıda bulunurken, bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken, C vitamini desteğiyle bağışıklık fonksiyonlarını da güçlendirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"İçimi ve işlevi çok güzel. Hem sindirime ve hem fonksiyonlarımı düzenlemede hem de cildime çok iyi geldi."

"Düzenli kullanıyorum, etkisi tartışılmaz. "

10. Protein OCN Garlic Extract

Protein OCN Garlic Extract, geleneksel kullanım geçmişiyle bilinen sarımsağın faydalı bileşenlerini pratik bir takviye formuna taşıyor. Doğal sülfür bileşenleri, vitamin ve mineraller içeren ürün; bağışıklık sistemini destekler ve genel sağlık açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Koku veya tat hassasiyeti olmadan günlük beslenmeye kolayca eklenebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tadı iyi. Yemeklerde kullanıyorum."

"Çok lezzetli! Çok memnunuz."

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