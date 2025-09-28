MAGAZİN

Zeki Demirkubuz'dan Masumiyet anısı! Otel sahibi arayıp öyle bir soru sormuş ki...

Zeki Demirkubuz katıldığı bir söyleşide Masumiyet filmine dair bir anısını anlattı. Masumiyet çekimleri için otelle anlaşma yapan yönetmen otel sahibinin sorduğu 'porno' sorusuyla şaşkına döndü.

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz, etkileyici filmlerinden olan Masumiyet hakkında bir anısını anlattı.

Başrollerinde Derya Alabora, Güven Kıraç ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Masumiyet otel sahneleriyle de hafızalara kazındı.

Yönetmen katıldığı bir söyleşide bu konuda yaşadığı bir olayı anlattı.

"Masumiyet’teki otel sahneleri için Adana’da bir otelle anlaştık. İstanbul’a döndüm, bana otelciden bir telefon geldi" diyen Demirkubuz şunları söyledi:

"Otel sahibi 'Hocam siz ne burada porno çekecek olmayasınız’ dedi. ‘Evet, porno çekeceğiz. Hem de aklının almayacağı türden… Her b.ku yiyeceğiz’ dedim.”

Yönetmen ayrıca konuşmasında "Filmi hatırlayanlar bilir o filmin oyuncular kadar başrolü oteldir. Otel olmasa o film olmazdı ben de farkındaydım "dedi.

Zeki Demirkubuz
