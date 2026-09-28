MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, yalnızca güçlü sesi ve sahne performansıyla değil, kendine özgü tarzı ve görünümüyle de hafızalara kazındı. 1980 yılında Paris’te gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren operasyonun hikayesi, tekrar gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Zeki Müren’in ameliyat öncesinde yaşadığı endişe ve annesine bıraktığı mektupta yer alan ifadeler ise yıllar sonra bu hikayenin en dikkat çekici detaylarından biri haline geldi.

SAHNE TARZI KADAR GÖRÜNÜMÜ DE ONUN İMZASIYDI

Zeki Müren, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren yalnızca sesiyle değil, sahne üzerindeki görüntüsüyle de dikkat çekti. Zaman içerisinde daha gösterişli kostümler, dikkat çekici makyajlar ve aksesuarlarla kendine özgü bir sahne dünyası oluşturdu.

Sanatçının giyim tarzındaki değişim de yıllar boyunca devam etti. Pek çok sahne kostümünün tasarımında kendi fikirlerini ortaya koyan Müren için sahneye çıkmak, yalnızca şarkı söylemekten ibaret değildi.

Görünümünü de sanatının bir parçası olarak gören Müren, bu yaklaşımını ilerleyen yıllarda estetik müdahalelerle de sürdürdü.

Zeki Müren in 1980 de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı 1

1980’DE ESTETİK OPERASYON İÇİN PARİS’İN YOLUNU TUTTU

Takvimler 1980’i gösterdiğinde Zeki Müren, yüzünde kapsamlı bir değişiklik yaptırmak amacıyla Paris’e gitti.

Müren’in operasyonunu Fransız doktor Dr. Rudolphe Troque’un gerçekleştirdiği aktarılıyordu. Dönemin haberlerinde Troque’un Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi dünyaca tanınan isimlerle de çalıştığı belirtiliyordu.

Sanatçının tercih ettiği operasyon ise basit bir dokunuştan ibaret değildi. Yüz bölgesine germe işlemi uygulanırken deri, kulak arkasına ve saç diplerine doğru çekildi. Ayrıca gıdı bölgesine de müdahale edildi.

Zeki Müren in 1980 de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı 2

AMELİYAT TAM 8 SAAT SÜRDÜ

1980’li yıllarda estetik operasyonların bugünkü kadar yaygın olmadığı düşünüldüğünde, Müren’in yaptırdığı işlemin kapsamı daha da dikkat çekici hale geliyordu.

Yüz germe ve gıdı bölgesine yönelik müdahalelerin birlikte uygulandığı operasyon yaklaşık 8 saat sürdü.

Ancak ameliyatın uzunluğu kadar, Müren’in operasyon öncesinde yaşadığı korku da hikayenin en çarpıcı bölümlerinden biriydi.

Zeki Müren in 1980 de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı 3

AMELİYAT ÖNCESİNDE ANNESİNE DİKKAT ÇEKEN BİR MEKTUP BIRAKTI

Operasyon tarihi yaklaştıkça Zeki Müren’in endişesinin arttığı ve ameliyat sırasında hayatını kaybetme ihtimalini düşündüğü aktarılıyordu.

Sanatçı, çok bağlı olduğu annesine operasyon öncesinde bir mektup bıraktı. Mektupta, ameliyattan çıkamaması ihtimaline karşı maddi varlıklarıyla ilgili isteğini de dile getirdi.

Müren, hayatını kaybetmesi durumunda sahip olduğu varlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyordu.

Böylece estetik operasyon öncesinde yalnızca ameliyatın sonucunu değil, en kötü ihtimali de hesaba kattığı ortaya çıktı.

Zeki Müren in 1980 de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı 4

SAATLER SONRA BEKLENEN HABER GELMİŞTİ

Uzun süren ameliyatın ardından Müren’in korktuğu senaryo gerçekleşmedi. Sanatçı operasyonu başarıyla atlattı.

Ancak ameliyat sonrasında yüz hatlarında belirgin bir değişim meydana geldi. Özellikle yüzün gerilmesi ve gıdı bölgesine yapılan müdahale, sanatçının görünümünde dikkat çekici bir farklılık oluşturdu.

Dönemin aktarımlarında Müren’in gıdı bölgesinde lipoliz yönteminden de yararlandığı ve bunun o dönem için erken örneklerden biri olduğu belirtilmişti.

YILLAR SONRA ESKİ VE YENİ GÖRÜNTÜLERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Müren’in 1978’de çekilen fotoğrafları ile operasyon sonrasındaki görüntüleri karşılaştırıldığında yüz hatlarındaki değişim daha belirgin şekilde görülebiliyordu.

Fakat sanatçının estetik hikayesini ilginç kılan yalnızca görüntüsündeki değişiklik değildi.

Paris’te gerçekleştirilen kapsamlı operasyon, 8 saatlik ameliyat süreci ve ameliyata girmeden önce annesine bıraktığı mektup, Zeki Müren’in görünümüne verdiği önemi ortaya koyan dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

ZEKİ MÜREN’İN SAHNEDEKİ DEĞİŞİMİ YILLAR BOYUNCA DEVAM ETTİ

Estetik operasyonun ardından da Zeki Müren’in sahne tarzındaki değişim sürdü. Kostümleri, makyajı ve aksesuarları zaman içerisinde daha da dikkat çekici hale geldi.

Ancak sanatçının yıllar içinde oluşturduğu özgün görüntünün arkasında yalnızca dış görünüşü yoktu. Onu Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri yapan; kendine özgü sesi, yorumculuğu, sahne duruşu ve karakteristik tarzıydı.

Zeki Müren in 1980 de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı 5

Zeki Müren’in 1980’de Paris’te geçirdiği 8 saatlik operasyon ise sanatçının hayatındaki, görünümüne verdiği önemi gösteren en dikkat çekici dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda kaldı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Bürsin suskunluğunu bozdu! Cevabı merak uyandırdıKerem Bürsin suskunluğunu bozdu! Cevabı merak uyandırdı
Efsane gecede ilginç anlar! Kimse bunu beklemiyorduEfsane gecede ilginç anlar! Kimse bunu beklemiyordu

Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.