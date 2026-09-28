Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Zeki Müren’in ameliyat öncesinde yaşadığı endişe ve annesine bıraktığı mektupta yer alan ifadeler ise yıllar sonra bu hikayenin en dikkat çekici detaylarından biri haline geldi.

SAHNE TARZI KADAR GÖRÜNÜMÜ DE ONUN İMZASIYDI

Zeki Müren, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren yalnızca sesiyle değil, sahne üzerindeki görüntüsüyle de dikkat çekti. Zaman içerisinde daha gösterişli kostümler, dikkat çekici makyajlar ve aksesuarlarla kendine özgü bir sahne dünyası oluşturdu.

Sanatçının giyim tarzındaki değişim de yıllar boyunca devam etti. Pek çok sahne kostümünün tasarımında kendi fikirlerini ortaya koyan Müren için sahneye çıkmak, yalnızca şarkı söylemekten ibaret değildi.

Görünümünü de sanatının bir parçası olarak gören Müren, bu yaklaşımını ilerleyen yıllarda estetik müdahalelerle de sürdürdü.

1980’DE ESTETİK OPERASYON İÇİN PARİS’İN YOLUNU TUTTU

Takvimler 1980’i gösterdiğinde Zeki Müren, yüzünde kapsamlı bir değişiklik yaptırmak amacıyla Paris’e gitti.

Müren’in operasyonunu Fransız doktor Dr. Rudolphe Troque’un gerçekleştirdiği aktarılıyordu. Dönemin haberlerinde Troque’un Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi dünyaca tanınan isimlerle de çalıştığı belirtiliyordu.

Sanatçının tercih ettiği operasyon ise basit bir dokunuştan ibaret değildi. Yüz bölgesine germe işlemi uygulanırken deri, kulak arkasına ve saç diplerine doğru çekildi. Ayrıca gıdı bölgesine de müdahale edildi.

AMELİYAT TAM 8 SAAT SÜRDÜ

1980’li yıllarda estetik operasyonların bugünkü kadar yaygın olmadığı düşünüldüğünde, Müren’in yaptırdığı işlemin kapsamı daha da dikkat çekici hale geliyordu.

Yüz germe ve gıdı bölgesine yönelik müdahalelerin birlikte uygulandığı operasyon yaklaşık 8 saat sürdü.

Ancak ameliyatın uzunluğu kadar, Müren’in operasyon öncesinde yaşadığı korku da hikayenin en çarpıcı bölümlerinden biriydi.

AMELİYAT ÖNCESİNDE ANNESİNE DİKKAT ÇEKEN BİR MEKTUP BIRAKTI

Operasyon tarihi yaklaştıkça Zeki Müren’in endişesinin arttığı ve ameliyat sırasında hayatını kaybetme ihtimalini düşündüğü aktarılıyordu.

Sanatçı, çok bağlı olduğu annesine operasyon öncesinde bir mektup bıraktı. Mektupta, ameliyattan çıkamaması ihtimaline karşı maddi varlıklarıyla ilgili isteğini de dile getirdi.

Müren, hayatını kaybetmesi durumunda sahip olduğu varlıkların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyordu.

Böylece estetik operasyon öncesinde yalnızca ameliyatın sonucunu değil, en kötü ihtimali de hesaba kattığı ortaya çıktı.

SAATLER SONRA BEKLENEN HABER GELMİŞTİ

Uzun süren ameliyatın ardından Müren’in korktuğu senaryo gerçekleşmedi. Sanatçı operasyonu başarıyla atlattı.

Ancak ameliyat sonrasında yüz hatlarında belirgin bir değişim meydana geldi. Özellikle yüzün gerilmesi ve gıdı bölgesine yapılan müdahale, sanatçının görünümünde dikkat çekici bir farklılık oluşturdu.

Dönemin aktarımlarında Müren’in gıdı bölgesinde lipoliz yönteminden de yararlandığı ve bunun o dönem için erken örneklerden biri olduğu belirtilmişti.

YILLAR SONRA ESKİ VE YENİ GÖRÜNTÜLERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Müren’in 1978’de çekilen fotoğrafları ile operasyon sonrasındaki görüntüleri karşılaştırıldığında yüz hatlarındaki değişim daha belirgin şekilde görülebiliyordu.

Fakat sanatçının estetik hikayesini ilginç kılan yalnızca görüntüsündeki değişiklik değildi.

Paris’te gerçekleştirilen kapsamlı operasyon, 8 saatlik ameliyat süreci ve ameliyata girmeden önce annesine bıraktığı mektup, Zeki Müren’in görünümüne verdiği önemi ortaya koyan dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

ZEKİ MÜREN’İN SAHNEDEKİ DEĞİŞİMİ YILLAR BOYUNCA DEVAM ETTİ

Estetik operasyonun ardından da Zeki Müren’in sahne tarzındaki değişim sürdü. Kostümleri, makyajı ve aksesuarları zaman içerisinde daha da dikkat çekici hale geldi.

Ancak sanatçının yıllar içinde oluşturduğu özgün görüntünün arkasında yalnızca dış görünüşü yoktu. Onu Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden biri yapan; kendine özgü sesi, yorumculuğu, sahne duruşu ve karakteristik tarzıydı.

Zeki Müren’in 1980’de Paris’te geçirdiği 8 saatlik operasyon ise sanatçının hayatındaki, görünümüne verdiği önemi gösteren en dikkat çekici dönüm noktalarından biri olarak hafızalarda kaldı.