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Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

Aşk-ı Memnu dizisindeki Matmazel rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 61. yaşını kutladı. Oğlu Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı kareyi duygusal notla sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede gündem oldu. Hira Tekindor'u görenler 'Babasının kopyası' demeden edemedi.

Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 5 Ağustos'ta 61 yaşına bastı.

Zerrin Tekindor'un meslektaşı Çetin Tekindor'dan dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 1

Londra'da yaşamını sürdüren Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı, Instagram hesabından ''İyi ki doğdun anne! Seni seviyorum.'' notuyla paylaştı. Hira Tekindor'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Zerrin Tekindor'un Çetin Tekindor ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hira'yı görenler 'Babasına benziyor', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlarda bulundular.

Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 2

Anne ve babasının izinden giden Hira Tekindor, oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor.

Babasının kaleme aldığı Örümcek kısa filmiyle 'En İyi Film' ödülüne layık görülen Hira Tekindor, Haluk Bilginer'le de çalışmıştı.

Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Babasının kopyası 3

1987 yılında nikah masasına oturan Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor çifti, 1999 yılında boşandı. Ünlü çift, ilerleyen zamanlarda ikinci kez evlendi ancak beraberlikleri uzun sürmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor Zerrin Tekindor
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