Zerrin Tekindor oğlu Hira ile gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Babasının kopyası'

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 5 Ağustos'ta 61 yaşına bastı.

Zerrin Tekindor'un meslektaşı Çetin Tekindor'dan dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Londra'da yaşamını sürdüren Hira Tekindor, annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı, Instagram hesabından ''İyi ki doğdun anne! Seni seviyorum.'' notuyla paylaştı. Hira Tekindor'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Zerrin Tekindor'un Çetin Tekindor ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hira'yı görenler 'Babasına benziyor', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlarda bulundular.

Anne ve babasının izinden giden Hira Tekindor, oyunculuk ve yönetmenlik yapıyor.

Babasının kaleme aldığı Örümcek kısa filmiyle 'En İyi Film' ödülüne layık görülen Hira Tekindor, Haluk Bilginer'le de çalışmıştı.

1987 yılında nikah masasına oturan Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor çifti, 1999 yılında boşandı. Ünlü çift, ilerleyen zamanlarda ikinci kez evlendi ancak beraberlikleri uzun sürmedi.