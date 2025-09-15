Zeynep Bastık'ın kaküllü yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz yıl Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, hem özel hayatıyla hem de sahnedeki enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pop müziğin sevilen ismi, konserlerine hız kesmeden devam ederken, hayranlarını şaşırtan bir imaj değişikliği ile gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Bastık, son paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Sahne tarzı ve enerjisi ile dikkat çeken Bastık, bu kez saçlarında radikal bir değişikliğe imza attı.

Ünlü şarkıcı saçlarını kestirerek, yeni imajında kakül bıraktı ve bu değişimi sosyal medyada peş peşe paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Zeynep Bastık’ın saçlarını kestirip kakül bırakması sosyal medyayı ikiye böldü.

Takipçilerin bir kısmı bu tarzını beğense de bir kısmı ise Bastık'a bu imajı yakıştırmadı.