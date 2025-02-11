MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık'ın parti imajı olay oldu! Saç rengini görenler şaşırdı

Zeynep Bastık'ın parti imajı olay oldu! Saç rengini görenler şaşırdı

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
11.02.2025 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık, son katıldığı partide peruk taktı. Uzun pembe peruğunu tamamlayan bir kombin yaptı. Partinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Enerjisi ve tarzıyla geceye damga vurdu.

Zeynep Bastık'ın parti imajı olay oldu! Saç rengini görenler şaşırdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, hem müzik kariyeri hem de özel yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Bastık, "Dargın", "Yalan", "Lan" ve "Ara" gibi hit parçaları son dönemde oldukça popüler oldu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü’nün 34. doğum gününü aşkla kutlamıştı.

Screenshot 2025-02-11 at 10.15.45

“BENİM ŞARKIM SENSİN”

Instagram hesabından "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu paylaşarak sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etmişti.

PERUK TAKTI

Bu kez yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir araya gelen Bastık, pembe tonlarıyla süslenen partiye katıldı. Parti için tercihini peruk takmaktan yana kullanan Zeynep Bastık, hem tarzı hem de enerjisiyle geceye damgasını vurdu. Pembe derin göğüs dekoltesi bluzun üzerine yine aynı tonlarda uzun pembe peruk ve altına da pembe bir stiletto ile partide çok konuşuldu.

Screenshot 2025-02-11 at 10.15.34

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Yanına yattı, sosyal medya yıkıldı

Yanına yattı, sosyal medya yıkıldı

Okan Buruk Torreira'ın doğum gününde kurtlarını döktü! Dansçı kızlara sarılan futbolcu...

Okan Buruk Torreira'ın doğum gününde kurtlarını döktü! Dansçı kızlara sarılan futbolcu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.