Zeynep Bastık'ın parti imajı olay oldu! Saç rengini görenler şaşırdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, hem müzik kariyeri hem de özel yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Bastık, "Dargın", "Yalan", "Lan" ve "Ara" gibi hit parçaları son dönemde oldukça popüler oldu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü’nün 34. doğum gününü aşkla kutlamıştı.

“BENİM ŞARKIM SENSİN”

Instagram hesabından "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu paylaşarak sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etmişti.

PERUK TAKTI

Bu kez yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir araya gelen Bastık, pembe tonlarıyla süslenen partiye katıldı. Parti için tercihini peruk takmaktan yana kullanan Zeynep Bastık, hem tarzı hem de enerjisiyle geceye damgasını vurdu. Pembe derin göğüs dekoltesi bluzun üzerine yine aynı tonlarda uzun pembe peruk ve altına da pembe bir stiletto ile partide çok konuşuldu.