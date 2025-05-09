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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşklarını haykırdı! Birinci yıllarını kutladılar

Aşkları dolu dizgin devam eden Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü birinci yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Ünlü çiftin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşklarını haykırdı! Birinci yıllarını kutladılar
Öznur Yaslı İkier

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yaptıkları romantik paylaşımlarla gündeme geldi.

Zaman zaman mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne seren ünlü çift birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

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"HAYATIMIN AŞKI"

Bastık "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun." notuyla Tütüncü ile romantik pozlarını paylaştı.

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"İYİ Kİ BENİMSİN"

Serkay Tütüncü ise yaptığı romantik paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

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"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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