Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bali'de aşk tatilinde! Peş peşe paylaştılar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor. Zaman zaman aşklarını sosyal medyada gözler önüne seren ünlü çift şimdi de Bali'ye tatile gitti.

Bastık, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü çift, sıcak havanın ve denizin tadını çıkarırken sosyal medya onları konuşuyor.

Son olarak Bastık, Tütüncü ile motosiklete binerken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise esprili bir şekilde, "O sen olsan Bali" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Çok güzelsiniz', 'Evlensenize' gibi yorumlar yapıldı.