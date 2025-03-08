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  4. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bali'de aşk tatilinde! Peş peşe paylaştılar

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bali'de aşk tatilinde! Peş peşe paylaştılar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 08:28
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Zeynep Bastık, Ramazan nedeniyle konserlere ara verince sevgilisiyle birlikte soluğu Bali’de aldı. Turistik adada tatil yapan sevgililer, adeta aşk tazelediler. Çiftin sosyal medya üzerindeki tatil paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bali'de aşk tatilinde! Peş peşe paylaştılar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'nün mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor. Zaman zaman aşklarını sosyal medyada gözler önüne seren ünlü çift şimdi de Bali'ye tatile gitti.

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Bastık, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü çift, sıcak havanın ve denizin tadını çıkarırken sosyal medya onları konuşuyor.

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Son olarak Bastık, Tütüncü ile motosiklete binerken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise esprili bir şekilde, "O sen olsan Bali" notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Sizi çok beğeniyorum', 'Çok güzelsiniz', 'Evlensenize' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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