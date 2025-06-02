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Zeynep Bastık 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de '2025 Kayısı Güzeli' seçildi

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık sosyal medyada Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şarkıcı Bastık şimdi de '2025 Kayısı Güzeli' seçildi.

Zeynep Bastık 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de '2025 Kayısı Güzeli' seçildi
Kubra Akalın

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık tarzı ve paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" demişti.

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BU SEFER KENDİSİ PAYLAŞTI

Bastık bu defa da "2025 Kayısı Güzeli" seçildi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

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"Beni dün gece 2025 kayısı güzeli seçen Mut halkına, güzel yüzlü ve misafirperverliğiyle bizi en güzel şekilde ağırlayan belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Hepinizle tanıştığıma çok mutlu oldum."

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Sosyal medyada Zeynep Bastık'a fanlarından beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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