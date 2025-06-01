Pınar Altuğ derin yırtmacıyla yürüdü, eşi o anları paylaştı! Yorum yağınca iç çamaşırı açıklama geldi

Pınar Altuğ, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda 50 yaşına basan Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor.

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile sık sık paylaşımlar yapan Altuğ son olarak podyuma çıktı.

Yağmur Atacan podyumda boy gösteren eşinin o anlarını paylaştı. Ancak bir detay gözlerden kaçmadı. Derin bacak yırtmacı sebebiyle iç çamaşırı görünen Pınar Altuğ'u görenler "İlk fotoğraf gözden kaçmış", "Ya eşinizin bu halini neden paylaştınız", "Frikik paylaşımı olmuş" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ ise o fotoğrafa yapılan yorumları görmezden gelemedi.



Pınar Altuğ bir yoruma yanıt vererek "Yırtmacım derin dolayısıyla adım atınca etek açılıyor içinde de ona göre bir iç vardı" dedi.