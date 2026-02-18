Zeynep Kankonde sitem etti: "Ya ben yine hacklenmişim"

Uzak Şehir'in ilk sezonunda Ümmü karakterini canlandıran ve çok sevilen Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı. siziden ailevi sebeplerle ayrılan Zeynep Kankonde kısa süre sonra yeni dizi anlaşması yapmıştı.

Oyuncu Zeynep Kankonde şu sıralar sosyal medyada zorluklar yaşıyor. Oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hesabının üçüncü kişiler tarafından tekrar hacklendiğini duyurdu.

Kankonde, takipçilerinden gelen takip, mesaj ve istek taleplerine itibar edilmemesini istediğini belirtti ve durumu net bir dille ifade etti.

Oyuncu, “Ben yine hacklenmişim” diyerek, şunları söyledi:

"Ya ben yine hacklenmişim. Ne olur benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin, beni takip etmeyin, gelen mesajlarımı açmayın. Bir tane manyak öyle uğraşıyor, meczuptur."