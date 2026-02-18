MAGAZİN

Zeynep Kankonde sitem etti: "Ya ben yine hacklenmişim"

'Yeni Gelin', 'Aşk Mantık İntikam', 'Uzak Şehir' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Zeynep Kankonde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Bir tane manyak öyle uğraşıyor!' ifadesini kullanarak takipçilerini uyardı.

Uzak Şehir'in ilk sezonunda Ümmü karakterini canlandıran ve çok sevilen Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı. siziden ailevi sebeplerle ayrılan Zeynep Kankonde kısa süre sonra yeni dizi anlaşması yapmıştı.

Oyuncu Zeynep Kankonde şu sıralar sosyal medyada zorluklar yaşıyor. Oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hesabının üçüncü kişiler tarafından tekrar hacklendiğini duyurdu.

Kankonde, takipçilerinden gelen takip, mesaj ve istek taleplerine itibar edilmemesini istediğini belirtti ve durumu net bir dille ifade etti.

Oyuncu, “Ben yine hacklenmişim” diyerek, şunları söyledi:

"Ya ben yine hacklenmişim. Ne olur benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin, beni takip etmeyin, gelen mesajlarımı açmayın. Bir tane manyak öyle uğraşıyor, meczuptur."

Uzak Şehir
