Zeynep Kankonde Uzak Şehir'den 'ailevi sebepler' deyip ayrıldı! Yeni diziyle anlaştı

Uzak Şehir dizisinin sevilen karakterlerinden Ümmü'ye hayat veren Zeynep Kankonde dizinin yeni sezonu başlamadan ailevi sebepler diyerek projeden ayrıldı. Ancak oyuncu 1 ay sonra yeni projesini tanıtınca olay oldu.

Kubra Akalın

15 Eylül'de sezona iddialı bir giriş yaparak dönen Uzak Şehir dizisinde üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden apar topar ayrıldı.

Zeynep Kankonde'nin ailevi sebepler yüzünden projeden ayrıldığı gündeme geldi. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandırıyor.

Diziden ailevi sebeplerle ayrılan Zeynep Kankonde, yeni projesini duyurdu. Gönlümdeki Köln ile izleyici karşısına çıkacak Zeynep Kankonde'ye çok sayıda yorum yapıldı.

Ünlü oyuncunun hayranları, Uzak Şehir'den neden ayrıldığını merak etti. Sosyal medyada "Uzak Şehir'den neden ayrıldın?", "Bu rolü niye kabul etmiş şaka gibi", "E hani ailevi sebeplerdi", "Anlamsız olmuş", "O rolü hak etmiyordu iyi olmuş" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada ayrıca oyuncunun fotoğrafları altına da "Geri dönün" yorumları geldi.

