Zor günler geride kaldı! Bella Hadid Victoria’s Secret podyumuna muhteşem dönüş yaptı!

Lyme hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Bella Hadid'in dönüşü muhteşem oldu. Victoria’s Secret’ın “görkemli geri dönüş” şovunda Bella Hadid de küllerinden doğdu.

Kubra Akalın

Ünlü süpermodel Bella Hadid, altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’a görkemli bir dönüş yaptı. İkonik iç giyim markası, uzun bir sessizlik döneminin ardından ikinci kez podyumlara dönerken, Bella da adeta şovun yıldızı oldu.

Amazon Prime Video’da canlı yayınlanan defile, markanın klasik “ışıltılı ve çekici” tarzına yeniden dönüşünü simgeliyordu. “Woke” temalı yeni döneminden sonra yeniden eski ihtişamına kavuşmayı hedefleyen marka, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

Podyuma kırmızı dantelli sütyen ve tanga takımıyla çıkan Bella, bronz teniyle dikkatleri üzerine topladı. Dantel jartiyeri ve şeffaf kırmızı çoraplarıyla kusursuz fiziğini sergileyen model, kollarına doladığı kırmızı peleriniyle adeta bir “ateş meleği” gibi göründü. Bu defa alışıldık esmer saçlarını geride bırakıp altın tonlarında sarı, hacimli dalgalarla yürüyüşünü tamamladı.

Gösterinin ilerleyen dakikalarında Bella, ikinci kez podyuma çıkarak beyaz ve gümüş detaylı bir kostümle izleyicilerin karşısına geçti.

Moda eleştirmenleri, Bella’nın sahneye dönüşünü “yılın en güçlü dönüşü” olarak yorumladı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir kameralardan uzak kalan Bella Hadid, kronik Lyme hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Aynı zamanda son aylarda yaşadığı mental sağlık problemleriyle de gündeme gelen güzel model, sahneye yeniden dönerek hayranlarını sevindirdi.

