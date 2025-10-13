MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zor zamanlar geçiriyordu! Bella Hadid ru halini açık açık anlattı

Bella Hadid, 'felç edici' depresyon ve kaygı nedeniyle günlerine başlamadan önce gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Samimi itirafı sonrası model kendisi gibi zor zaman geçiren takipçilerine de destek mesajı verdi.

Zor zamanlar geçiriyordu! Bella Hadid ru halini açık açık anlattı
Kubra Akalın

Süper model Bella Hadid, Instagram hesabından çok kişisel bir paylaşımda bulundu. Model anksiyete ve depresyonla verdiği mücadeleyi hayranlarıyla samimi bir şekilde paylaştı.

Hadid, duygusal bir yazıyla hayranlarına mesaj gönderdi:

"Yük çok ağır geldiğinde ve gelecek karanlık göründüğünde, eğer kıvılcımını kaybettiğini hissediyorsan bir an durmakta sakınca yoktur."

Model, yıllardır taşıdığı “anksiyete ve depresyon yükünün” kendisini nasıl etkilediğini de dile getirdi ve “Her şeyi kapsayan, felç edici ve dış dünyaya görünmez bir yük” olduğunu yazdı.

Günlük hayatta bazen gözyaşlarına boğulmasına yol açan bu durumun, çevresindeki hayat parlak görünse bile aklını neden bu kadar ağır hissettirdiğini sorgulamasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Zor zamanlar geçiriyordu! Bella Hadid ru halini açık açık anlattı 1

Hassasiyetini ve empatisini artık bir güç olarak gördüğünü belirten Hadid, takipçilerine de destek mesajı gönderdi: “Yalnız değilsiniz. Ve sizi çok seviyorum.”

Ayrıca UNICEF ile yaptığı çalışmaların kendisine büyük bir farkındalık kazandırdığını paylaşan Bella Hadid, travma yaşamış çocuklar ve ailelerle tanışmasının dayanıklılık anlayışını derinleştirdiğini söyledi.

Zor zamanlar geçiriyordu! Bella Hadid ru halini açık açık anlattı 2

Bu samimi paylaşım, Hadid’in 13 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili güncellemesini paylaştığı haftalardan kısa bir süre sonra geldi. Eylül ayında, yurt dışındaki bir hastanede oksijen tüpüyle nefes alırken koluna IV takıldığı görüntüler hayranlarını endişelendirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konuşmakta zorlandı! "Vefasızlık değil ama..."Konuşmakta zorlandı! "Vefasızlık değil ama..."
Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldiWanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.