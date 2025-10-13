Zor zamanlar geçiriyordu! Bella Hadid ru halini açık açık anlattı

Süper model Bella Hadid, Instagram hesabından çok kişisel bir paylaşımda bulundu. Model anksiyete ve depresyonla verdiği mücadeleyi hayranlarıyla samimi bir şekilde paylaştı.

Hadid, duygusal bir yazıyla hayranlarına mesaj gönderdi:

"Yük çok ağır geldiğinde ve gelecek karanlık göründüğünde, eğer kıvılcımını kaybettiğini hissediyorsan bir an durmakta sakınca yoktur."

Model, yıllardır taşıdığı “anksiyete ve depresyon yükünün” kendisini nasıl etkilediğini de dile getirdi ve “Her şeyi kapsayan, felç edici ve dış dünyaya görünmez bir yük” olduğunu yazdı.

Günlük hayatta bazen gözyaşlarına boğulmasına yol açan bu durumun, çevresindeki hayat parlak görünse bile aklını neden bu kadar ağır hissettirdiğini sorgulamasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Hassasiyetini ve empatisini artık bir güç olarak gördüğünü belirten Hadid, takipçilerine de destek mesajı gönderdi: “Yalnız değilsiniz. Ve sizi çok seviyorum.”

Ayrıca UNICEF ile yaptığı çalışmaların kendisine büyük bir farkındalık kazandırdığını paylaşan Bella Hadid, travma yaşamış çocuklar ve ailelerle tanışmasının dayanıklılık anlayışını derinleştirdiğini söyledi.

Bu samimi paylaşım, Hadid’in 13 yıldır mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili güncellemesini paylaştığı haftalardan kısa bir süre sonra geldi. Eylül ayında, yurt dışındaki bir hastanede oksijen tüpüyle nefes alırken koluna IV takıldığı görüntüler hayranlarını endişelendirmişti.