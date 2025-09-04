Zuhal Olcay güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gençlik sırrı bakın neymiş

Son günlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Zuhal Olcay'ın fit görüntüsü beğeni topluyor. Konserlerine büyük bir hızla devam eden Olcay muhteşem sesinin yanı sıra fiziği ve sahne kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Zuhal Olcay, Gömeç’te düzenlenen 4. Kültür Sanat Barış Festivali’nde sahne aldı. Sanatçı, yaklaşık 15 bin kişiye şarkılarını seslendirdi.

Genç görünmenin sırrını veren ve yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Olcay, “Bir yazı okudum; olduğundan daha genç görünen insanların genç görünme nedeni jimnastik, beslenme, estetik o şu bu tabii ki onlar çok faydalı ama, onlardan ziyade içlerinde taşıdıkları enerji diyordu.

Bir baktım ki ben de var. Yüzümle ilgili bakımıma çok özen gösteriyorum. Dolgu kullanmıyorum, dolgu yüzü büyütüyor, genişletiyor ve kötü duruyor.

ENERJİME İNANIYORUM

Enerjime çok inanıyorum. İnsanın iç enerjisinin bir kişiyi dinç tuttuğuna çok inanıyorum” dedi.