Zuhal Topal mini elbisesini eleştiren Bircan Bali'ye öyle bir yanıt verdi ki...

'Tarz meselesi' programında sunucu Zuhal Topal'ın fiziğini ve giyim tarzını eleştiren Bircan Bali "İrisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin" demişti.

Bu sözler üzerine Esra Balamir de Topal’ın kırmızı kombininde tercih ettiği elbise ve çorabı vurgulayarak, "Bu kıyafeti, özellikle çorabı bana para verseler giymem. Siyahı belki olur ama kırmızıyı bana 350 bin TL verseler, ancak o şekilde giyerim" yanıtını vermişti.

"AİLE TERBİYEM..."

Günler sonra Zuhal Topal'a bu eleştiriler soruldu. Zuhal Topal Bircan Bali hakkında " "Sunucumuymuş o ben bilmiyorum" diyerek şu bomba ifadeleri kullandı:

"Ben yurt dışındaydım eşim dedi böyle böyle bir şey var. Allah Allah dedim sonra gösterdi bana birkaç bir şey. Sağ olsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi görenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki. Benim bir şey dememe gerek yok ben zaten çok muhatap alamam o tip insanları biliyorsunuz. Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım, eğitiminizin olması lazım, bir bilgi ya da alt yapı olması lazım, bir kültür. Benimde aile terbiyem buna müsaade etmez. Zaten bana gerek yok insanlar çok güzel cevabını vermiş. Yani onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım herhalde. Geçmiş olsun hepsine."