Zuhal Topal süper minisiyle poz verdi! "Gittikçe gençleşiyor"

Gündüz kuşağı programları arasında sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Sık sık özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Topal son olarak süper minili tarzını takipçileriyle paylaştı.

Zuhal Topal'ın iddialı tarzı ve görünümüne ise yorum yağdı. Görenler "Gittikçe gençleşiyor" yorumlarında bulunurken ünlü ismin yaşı da merak edildi.

Zuhal Topal 2 yıl içinde tam 35 kilo vermişti. Günlük çörek otu yağı tüketiminin yanı sıra sağlıklı bir beslenme programı ve doktor kontrolü olan Topal yıllara meydan okuyor.

ZUHAL TOPAL KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal 49 yaşında. Koyhan Saygıner ile evli olan sunucunun bir de kızı bulunuyor.