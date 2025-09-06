MAGAZİN

Zuhal Topal yaza bikinili pozlarıyla veda etti! Yorum yağdı

Ünlü sunucu Zuhal Topal, yaz boyu tatilin tadını çıkardı. Ailesiyle yurt içi ve yurt dışında birçok yere giden Topal sezon için evine döndü. Yaza veda pozları ise gecikmeden geldi.

Kubra Akalın

Uzun süredir “Yemekteyiz” programının sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Korhan Saygıner ile 2008 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Lina adında bir kızı olan Zuhal Topal, yaz boyu yorgunluk attı.

Ünlü sunucu, yaz boyu ailesiyle hem yurt içi hem yurt dışında farklı noktalara seyahat etti. Zuhal Topal; Londra, Antalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan ve Bodrum'dan kareleri yayınladı.

48 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu yaz da böyle geçti gitti ömrümüzden" notunu düştü.

Bikinili pozlarını paylaşan sunucuya "Yıllara meydan okuyorsun", "Taş gibisin" yorumları geldi.

Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde de doğum gününü bikinili pozlarla kutlamıştı Topal paylaşımına ise "Yaş 48 yanlış anlaşılmasın" notunu düşmüştü.

