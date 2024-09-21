Mağlubiyet sonrası Acun Ilıcalı'yı çılgına çeviren soru! Osimhen'i örnek gösterdi...

Seyircisi önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı protokol tribünü önünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

''BİR MAÇ İÇİN GELMEDİ''

''Hocamız Mourinho bir maç için gelmedi. Sezon için geldi. Tabi ki üzgünüz. Mühim olan gelecek ile ilgili doğru hamleleri yaparak yarışı mutlulukla sonlandırmak. Taraftarımızı üzdüğümüz için hepimiz de üzgünüz. Şampiyonluk ümidimiz ile ilgili bir problemimiz yok. Günlük değerlendirmelerle hata yaparız. Bizim inancımız gelecekle ilgili."

''GAYET POZİTİF DURUM VAR''

"Oyun olarak gayet pozitif durum var. İstatistiklerde hepsinde üstteyiz. Ancak futbol sonuç oyunu. Futbolda bir galibiyetle şampiyon olunmuyor. Bir mağlubiyetle de şampiyonluk kaçmıyor. Güçlü bir camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz."

''OSIMHEN ÇOK MU İYİ OYNADI''

''Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Çok ayıp olur bir futbolcu için. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada. İrfan Can ıslıklanıyordu, geldiği durum ortada. Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz.''

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE NE YAŞANDI?

Protokol tribününde ufak tefek şeyler oldu. Maçın tansiyonudur. Gerginlik olur. Anormal bir durum olmadı.