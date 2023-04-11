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Mağlubiyet sonrası restoranı basıp, futbolcuları dövmüşlerdi! Saldırıya dair yeni görüntüler şaşkına çevirdi

11.04.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Uşakspor'a 2-0 mağlup olurken, deplasman dönüşü oyuncuların bulunduğu restoranı basan taraftarlar, futbolculara saldırmıştı. Yaşanan bu olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulübün borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadrosuyla en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, bitime 7 maç kala düşme hattında kalan Balıkesirsporlu futbolculara, taraftarların deplasman dönüşünde yaptığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Uşak dönüşü kafilede oruçlular da yer aldığı için Manisa'nın Akhisar ilçesinde iftar molası veren kırmızı-beyazlı takıma, tribüne girmeleri yasak olmasına rağmen deplasmana giden bir grup taraftar, aynı restorana gelerek saldırdı.

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı! Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

TESİS DIŞINDA DA DARP

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Görüntülerde önce yumruklar, ardından sandalyelerle futbolculara vurup ellerine geçirdikleri tabak ve bardakları fırlatan holiganların kafile otobüsüne kaçmaya çalışan oyuncuları takip ederek tesis dışında da darp etmeye devam ettikleri görüldü.

KOLUNU KIRDILAR

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Holigan taraftarlar, küfürlü tepki de gösterdikleri futbolcuların takım otobüsüne binmelerine engel olmaya çalıştı. Saldırının ardından Balıkesirspor'un 20 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Görkem Altun'un kolunda kırıklar olduğu, bazı futbolcularda da ufak çaplı yaralanmalar bulunduğu öğrenildi.

ŞOK SAVUNMA

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Takım dün antrenman yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Balıkesirspor'un taraftar grubu '10Kolikler' ise sosyal medyada açıklama yaparak, kendilerini savundu. Uşak İl Spor Güvenlik Kurulu'nun deplasman taraftarına tribüne girişi yasaklamasına rağmen maça gidip, kavga görüntülerinin taraftar grubuna yapılmış komplo olduğunu savunan taraftarların açıklamasında, "Balıkesirspor’a hizmet eden, destek veren herkes bizim için kutsaldır. Bizim mücadelemiz yanlış zihniyetlerdir. Gündem olan kavga görüntüleri taraftar grubumuza yapılmış kabul edilmez bir komplodur" denildi.

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