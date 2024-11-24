SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Mağlubiyetin ardından Van Bronckhorst'tan şampiyonluk sözler: "Dürüst olmak gerekiyor..."

Mağlubiyetin ardından Van Bronckhorst'tan şampiyonluk sözler: "Dürüst olmak gerekiyor..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 22:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak ligdeki üst üste dördüncü defa sahadan üç puansız ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Van Bronckhorst, "Şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" altında gelen soruya verdiği cevapla dikkat çekti.

Mağlubiyetin ardından Van Bronckhorst'tan şampiyonluk sözler: "Dürüst olmak gerekiyor..."

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde karşı karşı geldiği İzmir ekibi Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI!"

437673_BESIKTAS---GOZTEPE-MACI-FOTO-MURAT-AKBA

"Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık."

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Screenshot_2

"Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan..."

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Screenshot_3

"Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar."

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİR MİSİN?"

Screenshot_1

"Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Göztepe Göztepe

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

Beşiktaş kazanmayı unuttu! Göztepe'ye 2-0'dan maç verdi... Süper Lig'deki üç puan hasreti 4 maça çıktı!

Beşiktaş kazanmayı unuttu! Göztepe'ye 2-0'dan maç verdi... Süper Lig'deki üç puan hasreti 4 maça çıktı!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.