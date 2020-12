Mahalle mutfaklarının sayısı 10’a yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle mutfakları, Çilek, Barış ve Turgut Türkalp mahallelerinde de hizmet vermeye başladı. Yeni açılan 3 noktayla birlikte toplam 10 noktada hafta içi her gün 16.30-18.30 saatleri arasında 3 çeşit yemek 3 TL’den satılıyor.

“Tenceremiz paylaşım için kaynıyor” sloganıyla Halkkent, Demirtaş, Kurdali ve Şevket Sümer mahallelerinde hizmet vermeye başlayan mahalle mutfaklarının yemekleri, Büyükşehir’in aşhanesinde usta aşçılar tarafından hazırlanıp aylık ortalama 10 bin yurttaşa ulaştı. Büyükşehir, Aralık ayı içerisinde Tarsus ilçesinde Girne, Bağlar ve Tekke mahallelerinde açtığı 3 noktanın ardından Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 noktada daha mahalle mutfağı hizmetini başlattı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, yeni açılan mahalle mutfaklarıyla birlikte şu anda 10 noktada hizmet verdiklerini belirterek, “Mahalle mutfaklarını yaygınlaştırmaya, işin sonunda da 13 ilçede açmaya doğru bir çaba sarf ediyoruz. Bu zor günlerde dar gelirli vatandaşlarımızın yarasına bir merhem olma derdindeyiz. Oluşturduğumuz toplam 10 noktada hafta içi her gün 16.30-18.30 arasında 2 saatlik zaman diliminde hafta içi her gün Mahalle Mutfaklarımız hizmet verecektir” dedi.