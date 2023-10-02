Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar nerede ve ne zaman çekildi?

Mahalleden Arkadaşlar filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Komedi türünü ele alan Mahalleden Arkadaşlar filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Oyuncuları arasında Alper Kul, Nurgül Yeşilçay, Murat Akkoyunlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı film izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatıyor. İşte Mahalleden Arkadaşlar filmi hakkında detaylı bilgiler...

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR KONUSU

90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girp, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birilikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI

Mahalleden Arkadaşlar filmi oyunları arasında Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat polat Güler, Şahin Kendirci gibi başarılı isimler yer alıyor.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

4 Kasım 2022’de vizyona giren Mahalleden Arkadaşlar filmi İstanbul’da çekildi.

