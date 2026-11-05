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Sokak ortasında 3 malzemeli lezzet: ‘Altın kızlar’ kış için elleriyle açıyor

Amasya'da kadın muhtarın oluşturduğu ‘altın kızlar' ekibi mahallenin kışlık yufkalarını imece usulüyle pişiriyor.

Sokak ortasında 3 malzemeli lezzet: ‘Altın kızlar’ kış için elleriyle açıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Nergiz Mahallesinde yufka gününde buluşan kadınlar her ailenin kışın boyunca tüketeceği yufkaları birlikte hazırlıyor. Un, su ve tuz ile hazırlanıp merdane yardımıyla kâğıt inceliğinde açılan ince, mayasız bir hamur türü olan yufka, 40 hanenin bulunduğu mahallede sokakta odun ateşinde sac üzerinde üretiliyor.

Sokak ortasında 3 malzemeli lezzet: ‘Altın kızlar’ kış için elleriyle açıyor 1

EV EKONOMİSİNE DESTEK

Bu geleneğin ev ekonomilerine destek anlamı taşıdığını da belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız. İşkefe olarak adlandırdığımız yufkayı tavlayıp yöresel yemeklerle birlikte yemesi çok güzel oluyor" dedi.

Sokak ortasında 3 malzemeli lezzet: ‘Altın kızlar’ kış için elleriyle açıyor 2

"BİZ ALTIN KIZLARIZ. BÜTÜN YUFKALARI YAPARIZ"

Kendisinin yufka açıp pişirmeyi çocukken öğrendiğini anlatan Ümmühan Bodur ise, "Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız. Komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu.

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Amasya sokak mahalle yufka Kadın
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