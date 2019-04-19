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Mahallenin belli yerlerine konulmuş yemek kapları herkesi şaşırttı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Mississippi eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Jackson şehrindeki bir mahallede sokakların belli köşelerinde kapta patates püresi buldular! Bu ilginç görüntü karşısında bakın mahalle sakinleri ne yaptı...

Mahallenin belli yerlerine konulmuş yemek kapları herkesi şaşırttı!

Eğer küçük bir yerde yaşıyorsanız yapılanlar ya da yaşananlar anında kulaktan kulağa yayılar, herkes tarafından konuşulmaya başlar.

İşte ABD'nin Mississippi eyaletindeki Jackson şehrinde tam olarak böyle konuşulan bir olay yaşandı. Sabah uyandıklarında mahallenin belli yerlerinde kap içinde patates püresi gören mahalle sakinleri bu görüntü karşısında önce şoke oldu sonra korkmaya başladı.

Bir sabah kendi evlerinin bahçesinde, bir sabah da posta kutularının altında duran bu patates püresi dolu kaplar Belhaven mahallesi sakinleri tarafından şüphe uyandırdı.

Mahalle sakini Jordan Lewis, "Bir şaka mı yapıyor yoksa akşam yemeğinden kalanları mı tüketmeye çalışıyor anlamıyoruz" diye konuştu.

Aslında Belhaven mahallesi için bu hareket pek de garip değil keza mahallede oturanlar özellikle Noel zamanı yoldaki derin çukura bile çam ağacı dikip ilginç dekorasyon fikirlerini hayata geçiriyor. Bu yüzden sokaklarda duran patates püresi gerçekten de biri tarafından şaka amaçlı konulmuş olabilir. Fakat diğer mahalle sakinleri çok farklı düşünüyor; onlara göre bu kötü amaçlı bir hareket.

Mahalle sakini Sebastian Bjernegard "Ben ve bazı komşularım hayvanları zehirlemek için bu yemeklerin konulduğuna inanıyor. Bu yüzden tadına da bakamıyoruz, belki zehirlidir diye" şeklinde konuştu.

Şu an için polis ve diğer yetkili kişiler araştırmalarına devam ediyor. Şu anki tek ipucu, şüpheli kişinin yerel Hristiyan Üniversitesi ile bağlantısının olması.

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Mississippi Mississippi jackson jackson belhaven

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