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Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini bir de şimdi görün! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

04.09.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği Seher karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nehir Danış son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 31 yaşında olan ünlü isim oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Nehir Danış'ın yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde şoför Ali ve kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış'ın son hali sosyal medyayı salladı. Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini görenler hayran kaldı.

MİNİK SEHER 2

Küçük yaşta şöhreti yakalayan Nehir Danış şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu da bırakan genç yıldızın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

minik seher kapak

Nehir Danış, 5 Eylül 1992 yılında doğdu. 1992-1998 yılları arasında Mahalle'nin Muhtarları dizisinde rol aldı.

NEHİR DANIŞ

Ardından Ayrı Dünyalar, Bir Aşk Hikayesi, Çarli İş Başında, Kavak Yelleri gibi yapımlarda yer aldı.

NEHİR DANIŞ 2

Nehir Danış, oyunculuğu bırakıp hayatının merkezine modayı koydu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı okudu. Ünlü ismin bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

NEHİR DANIŞ 3

NEHİR DANIŞ 4

NEHİR DANIŞ 5

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