Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini bir de şimdi görün! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde şoför Ali ve kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış'ın son hali sosyal medyayı salladı. Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini görenler hayran kaldı.
Küçük yaşta şöhreti yakalayan Nehir Danış şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu da bırakan genç yıldızın yeni mesleği herkesi şaşırttı.
Nehir Danış, 5 Eylül 1992 yılında doğdu. 1992-1998 yılları arasında Mahalle'nin Muhtarları dizisinde rol aldı.
Ardından Ayrı Dünyalar, Bir Aşk Hikayesi, Çarli İş Başında, Kavak Yelleri gibi yapımlarda yer aldı.
Nehir Danış, oyunculuğu bırakıp hayatının merkezine modayı koydu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı okudu. Ünlü ismin bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.