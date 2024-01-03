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Mahkeme kararını verdi, Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e saldıran 2 kişiye hapis cezası!

03.01.2024 16:47 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, 2022 yılında Hollanda ekibi Ajax'da forma giydiği sırada 2 kişinin saldırısına uğramış ve hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan iki kişi için mahkeme kararını verdi. İşte detaylar...

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı, performansıyla büyük alkış toplayan yıldız oyuncusu Dusan Tadic, bambaşka bir konu ile gündemde. 2022 yılında yılında Hollanda ekibi Ajax da forma giyen ve o dönem evinin önünde saldırıya uğrayan yıldız oyuncunun yaşadığı bu olay Hollanda basınında gündem olmuştu.

OTELE SIĞINMIŞTI

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Otomobilini park ettiği sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Sırp futbolcuya saldırırken, kaçmaya çalışan Tadic yaşanan arbede sonrası hafif yaralanan Tadic yakındaki bir otele sığınmıştı.

12 AY HAPİS

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Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının yardımıyla söz konusu 2 kişiyi yakalamıştı. Mahkeme Tadic'e saldıran 20 yaşındaki Muhammed F. 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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