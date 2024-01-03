Mahkeme kararını verdi, Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e saldıran 2 kişiye hapis cezası!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı, performansıyla büyük alkış toplayan yıldız oyuncusu Dusan Tadic, bambaşka bir konu ile gündemde. 2022 yılında yılında Hollanda ekibi Ajax da forma giyen ve o dönem evinin önünde saldırıya uğrayan yıldız oyuncunun yaşadığı bu olay Hollanda basınında gündem olmuştu.

OTELE SIĞINMIŞTI

Otomobilini park ettiği sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Sırp futbolcuya saldırırken, kaçmaya çalışan Tadic yaşanan arbede sonrası hafif yaralanan Tadic yakındaki bir otele sığınmıştı.

12 AY HAPİS

Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının yardımıyla söz konusu 2 kişiyi yakalamıştı. Mahkeme Tadic'e saldıran 20 yaşındaki Muhammed F. 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.





